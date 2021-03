Retour des cadres au Cercle pour le déplacement à Genk

Ils avaient été laissés au repos pour le quart de finale de Coupe de Belgique, ils retrouvent leur place dans la sélection brugeoise pour l'important match de ce dimanche.

Yves Vanderhaeghe avait décidé de se passer de plusieurs éléments importants, mercredi soir à Anderlecht. Ils sont de retour dans le groupe pour le déplacement de dimanche après-midi à Genk. Thomas Didillon devrait reprendre sa place entre les perches, Vitinho, Leonardo Da Silva Lopes et Kevin Hoggas sont aussi dans le groupe.

Après avoir battu ses deux concurrents directs, Mouscron puis Waasland-Beveren, le Cercle de Bruges espère confirmer à Genk et prendre plus de marge sur la zone rouge: les Groen en Zwart n'ont que deux points d'avance sur l'Excel et trois sur Waasland-Beveren.