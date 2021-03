Eupen décimé en défense pour la réception du Standard en Coupe?

Rocky Bushiri a quitté la pelouse sur une civière ce samedi, quelques minutes après la sortie de Amat. A quelques jours de recevoir le Standard en Coupe de Belgique, toutes les nouvelles ne sont pas bonnes.

Un tacle de Malinov, appuyé et dangereux, et un mauvais appui: Rocky Bushiri ne s'est pas relevé. Touché au genou (on suspecte une rupture des ligaments), le robuste défenseur des Pandas a quitté la pelouse sur une civière. S'il n'y a encore rien d'officiel, Bushiri devrait manquer quelques semaines de compétition au minimum.

Jordi Amat a aussi créé des inquiétudes. "J'ai quitté la pelouse par précaution", a déclaré le défenseur espagnol en conférence de presse. "J'ai ressenti une petite douleur sur un tacle en fin de première période. J'ai voulu me tester en deuxième mais j'ai préféré sortir, surtout que j'avais déjà une carte jaune".

Adriano, l'ancien joueur du FC Barcelone, n'était de son côté par sur la pelouse et est resté chez lui. "Il n'était pas à l'aise ce matin", nous confie Benat San José. "Il a été vu par le docteur et nous n'avons pas pris le moindre risque".

Jonathan Heris a lui terminé la rencontre en boîtant, mais cela ne semble pas trop grave. Benoît Poulain de son côté est toujours au repos, mais pourrait faire son retour cette semaine. Bref, la défense d'Eupen pourrait être largement remaniée pour la venue du Standard en Coupe de Belgique.