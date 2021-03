Jordi Amat est satisfait du scénario: "Cela démontre la force mentale de ce groupe"

Le capitaine des Pandas, en bon leader, avait un regard critique mais positif sur la prestation de son équipe. Il a toutes les bonnes raisons de se réjouir.

S'il n'a joué qu'un peu plus qu'une mi-temps, Jordi Amat est tout de même venu analyser la rencontre d'Eupen en conférence de presse. "C'était un match serré", déclare l'Espagnol. "On a eu des chances pour marquer un dernier but, et donc prendre les trois points. On savait que cette équipe jouait un bon football, on voulait surtout gagner pour penser encore au top 8. Mais pour prendre un point, nous avons dû sortir une rencontre avec la bonne mentalité".

Cette mentalité a été nécéssaire puisque les joueurs de Benat San José ont dû courir après le score: "C'est incroyable d'être revenu trois fois au score, cela démontre le caractère de notre équipe. On se bat lors de chaque rencontre, même quand nous avons des coups de moins bien."

Cette mentalité sera indispensable si les Pandas veulent battre le Standard dans une semaine: "Nous avons une belle opportunité, un beau coup à jouer, surtout que le match se jouera à domicile. Quoi qu'il arrive, il nous restera au moins 4 matches à jouer d'ici la fin de la saison. Nous sommes prêts pour ce challenge".