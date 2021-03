Olivier Deschacht se confie : "La reconnaissance des supporters d'Anderlecht reste un beau souvenir"

Deschacht évolue toujours en JPL avec Zulte Waregem, mais son passage à Anderlecht reste un moment important de sa carrière.

Le défenseur s'est confié à De Zondag et est revenu sur quelques moments de sa longue carrière au Sporting, où il a gardé beaucoup de bons souvenirs : "Ce que je n'oublierai jamais, c'est mon but avec Lokeren contre Anderlecht. Avec les applaudissements de tout le stade qui ont suivi... Mon départ a été douloureux, on l'a assez dit. Mais la reconnaissance des supporters d'Anderlecht, cela reste un beau souvenir", confie Olivier Deschacht.

Pourtant au tout début, le gaucher n'était pas très emballé à l'idée de rejoindre les Mauves : "Je m'amusais avec mes amis à Lokeren, je voulais y rester, je n'avais vraiment pas envie d'aller à Anderlecht. Mais Marcel De Corte (un ancien joueur d'Anderlecht, ndlr) avait insisté. Et je me suis alors entraîné comme un fou et tout fonctionnait, littéralement. Le lendemain, ils étaient chez moi."

Mais 'Oli' Deschacht a toujours dû se battre pour sa place, dans un club où les attentes ont toujours été très élevées : "Avec le recul, je n'ai pas toujours pris autant de plaisir à Anderlecht qu'à Lokeren. La pression. Il faut toujours gagner. Chaque petite erreur faisait la une de la presse... Une défaite et on retrouvait Vanden Stock et Van Holsbeeck dans le vestiaire. Une victoire à Anderlecht, c'était normal, à Zulte Waregem, on danse dans le bus après avoir gagné. Et Vercauteren, pourtant deux fois champion, qui a été remercié après un 1 sur 9."