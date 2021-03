Van der Brempt progresse avec le Club Bruges : "On voit ses qualités remonter à la surface"

Pour Carl Hoefkens, les performances d'Ignace Van der Brempt prouve une chose : la culture du résultat chez les jeunes peut être nocive.

Ignace Van der Brempt commence à se faire une place au sein du Club Bruges. Le joueur de 18 ans apparaît de plus en plus souvent avec le noyau A, et offre satisfaction sur le terrain. Pour Carl Hoefkens, c'est bien la preuve qu'il faut se méfier de la culture du résultat pour évaluer les jeunes joueurs.

Dans des propos accordés à Krant van West-Vlaanderen, le directeur sportif de l'Académie du Club a mis en garde contre la tendance de certains à se focaliser sur les résultats sportifs chez les jeunes. "La plus grande erreur que nous puissions faire maintenant est de ne regarder que les résultats [...] Ignace Van der Brempt n'a pas toujours eu la vie facile dans cette équipe en D1B (Club NXT, ndlr), mais dans un bon noyau comme celui du Club (le noyau A du Club Bruges, ndlr), on voit ses qualités remonter à la surface."

Pour lui, le contexte sportif délicat du Club NXT, lanterne rouge de Proximus League, n'a pas permis à Ignace Van der Brempt d'exprimer pleinement ses qualités. En 2020/2021, l'international espoir belge a disputé autant de rencontres avec le noyau B qu'avec le noyau A (9). Aujourd'hui, il semble s'épanouir au sein de l'équipe première des Gazelles, avec qui il a récemment découvert la Ligue des Champions.