Un joueur du PSG agacé avant la rencontre face au Barça : "Vous nous saoulez avec la remontada !"

Large vainqueur au Camp Nou (1-4) au match aller, le Paris Saint-Germain aborde le huitième de finale retour de Ligue des Champions face au FC Barcelone, mercredi, avec sérénité.

A l'issue de la victoire parisienne à Brest (0-3) samedi en Coupe de France, Abdou Diallo (24 ans, 23 matchs toutes compétitions cette saison) s'est montré agacé par l'évocation d'une possible remontada, quatre années après la double confrontation épique entre les deux équipes.

"Vous nous saoulez avec la remontada ! C'était avant, il y a de nouveaux joueurs, c'est totalement autre chose", a expliqué le défenseur en zone mixte. "Il n'y a pas de stress par rapport à ça. On joue le match à fond, on respecte l'adversaire et on se respecte nous-mêmes. Et puis on va faire le maximum. On se prépare normalement, comme on l'a toujours fait, et sereinement surtout", a conclu l'ancien joueur du Borussia Dortmund.