🎥 Les supporters des Rangers célèbrent le titre en oubliant les règles sanitaires

Après le partage du Celtic face à Dundee, les Rangers ont été sacrés champions d'Ecosse, soit le premier titre depuis 2011. Un sacre incroyable pour Steven Gerrard et les supporters du club de Glasgow.

Ces derniers ont d'ailleurs voulu célébrer le titre dans les rues mais les normes sanitaires n'ont pas été respectées (distanciation sociale, port du masque). Selon la BBC, plusieurs arrestations ont été effectuées par la police locale.

Thousands of Rangers fans broke lockdown rules to gather outside Ibrox to welcome the team ahead of their Scottish Premiership match with St Mirren as they close in on their first league title for 10 years. pic.twitter.com/hR6N6zQ0pM