Zlatan Ibrahimovic va manquer des retrouvailles

Blessé depuis deux bonnes semaines, Zlatan Ibrahimovic espérait faire son retour cette semaine, histoire de disputer la rencontre d'Europa League entre son équipe et Manchester United à Old Trafford.

Malheureusement, le club lombard a dévoilé ce mercredi la liste des joueurs qui effectueront le déplacement en Angleterre et Zlatan n'y figure pas, pas encore remis de sa blessure à l'adducteur gauche.

Alexis Saelemaekers sera de son côté du voyage.

