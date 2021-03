La Gantoise prolonge un de ses jeunes talents

La Gantoise court derrière un billet européen pour sauver sa saison mais prépare également l'avenir.

La Gantoise espère une chose pour la saison prochaine : éviter de revivre une saison aussi mauvaise que cette année.

Pour cela, Hein Vanhaezebrouck avait récemment expliqué que le club souhaite continuer à compter sur ses jeunes et faire en sorte que les meilleurs soient en mesure de s'intégrer plus facilement au noyau A et s'habituer à la D1A.

Ainsi, le club a annoncé la signature de Cederick Van Daele, qui prolonge à la Ghelamco Arena jusqu'en 2023. L'arrière gauche de 20 ans attend toujours sa chance avec l'équipe A, mais il est capitaine des U23 depuis un certain temps déjà et joue au club depuis les U8.

Sur le site web du club, Van Daele est décrit comme "un travailleur tranquille plein d'énergie positive et un pionnier parmi ses pairs, qui s'est imposé à force de travail et grâce à sa mentalité de gagnant."

Le directeur sportif Tim Matthys décrit Van Daele comme un arrière gauche doté d'une bonne technique de frappe, de dynamisme et de bonnes capacités physiques. Malgré l'intérêt de plusieurs clubs de D1A suite à ses bonnes performances constantes avec les U21, Van Daele choisit de prolonger son contrat avec les Buffalos.