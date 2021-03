Coupe de Belgique : Voici le onze d'Eupen et du Standard de Liège

Ce samedi soir, Eupen accueille le Standard de Liège en demi-finale de la Coupe de Belgique.

Eupen réalise une énorme saison, la meilleure de son histoire avec le record de points battus en D1A et une demi-finale de Coupe égalée. Les Pandas veulent faire mieux et jouer au Stade Roi Baudoin. Ce soir, Benat San José a décidé d'aligner son onze habituel. À noter que Ngoy, Kayembe et Boljevic débutent sur le banc.

Du côté liégeois, Mbaye Leye pouvait compter sur la totalité de son noyau hormis Vanheusden blessé. Le T1 des Rouches avait décidé d'aligner quasiment la même équipe que celle de dimanche à Mouscron. Deux changements seulement : Amallah et Michel-Ange Balikwisha font leur retour dans le onze, Medhi Carcela et Maxime Lestienne basculent sur le banc.