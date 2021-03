Karel Geraerts raconte la réussite de l'Union: "L'arrivée de Felice Mazzu a joué un grand rôle!"

Arrivé au Parc Duden il y a un an et demi, l'ancien Rouche a vu l'Union grandir sous les ordres de Felice Mazzu.

Frustrée dans ses ambitions l'an dernier, l'Union est devenue, cette saison, l'intraitable leader du championnat, qui pourrait être sacré dès ce soir en cas de victoire dans le derby contre le RWDM.

Une ascension qui s'explique à travers "plusieurs facteurs", selon Karel Geraerts, le T2 des Bruxellois. "Il y a d'abord le travail de la direction et du directeur technique Chris O'Loughlin qui a bien analysé le noyau et opéré des changements gagnants", estime-t-il pour Sporza.

"Felice Mazzu a fait de cette équipe un vrai groupe"

Mais il y a aussi eu l'arrivée de Felice Mazzu, un entraîneur que Karel Geraerts connaissait déjà avant pour l'avoir côtoyé à Charleroi. "Son arrivée a également été très importante dans cette histoire. Il a fait de cette équipe un vrai groupe, un bloc. Il a une bonne vision, définit des lignes claires et son message est passé auprès du groupe."

Des principes qui ont permis à l'Union de marcher sur la série depuis le début de saison. 22 matchs, 18 victoires, 2 partages et seulement 2 défaites: les Bruxellois n'ont rien laissé à leurs adversaires et il ne leur reste désormais plus qu'à conclure.