Les supporters de l'Union sont heureux : "Nous sommes des privilégiés"

Le club bruxellois va faire son grand retour au sein de l'élite la saison prochaine après avoir été champion de D1B le week-end dernier après un succès face au RWDM (2-1).

Cela faisait des 48 ans que l'Union Saint-Gilloise et ses supporters attendaient ce moment. Le club bruxellois retrouve donc le plus haut échelon du football belge pour la première fois depuis 1973 au terme d’une saison tout simplement exceptionnelle. Les Jaune et Bleu n’ont, jusqu’à présent, perdu qu’à deux reprises et n’ont laissé que dix points en chemin. Malheureusement, les fans saint-gillois n’ont pas pu assister à cette fantastique saison ni évidemment au match du titre.

"Nous sommes heureux mais aussi un peu frustrés de ne pas avoir pu aller au stade"

"Une saison tout bonnement incroyable. Nous sommes heureux mais aussi un peu frustrés de ne pas avoir pu aller au stade pour supporter notre club et fêter également le titre avec nos joueurs. Dimanche après-midi, nous nous sommes rassemblés devant l’Hôtel de Ville de Saint-Gilles pour célébrer le sacre. Nous avons hâte de pouvoir communier avec l'équipe, cela devra avoir lieu au mois d'août normalement", nous confie Antoine, supporter des Jaune et Bleu.

"L'Union avait une voie royale pour monter"

L'Union a largement dominé la D1B cette saison. "Ce fut impressionnant même si nous étions les favoris. Westerlo qui devrait être le principal concurrent n'a pas tenu son rang. De plus, étant donné qu'OHL et le Beerschot étaient montés en D1A et que Waasland-Beveren ne descendait pas, l'Union avait une voie royale pour monter. C'était l'année ou jamais en quelque sorte. C'est ce qu'ils ont fait sous la houlette de Felice Mazzu qui a réussi son pari. Mieux, ils ont battu le record du nombre de victoires d’affilée depuis que la D1B existe (celui-ci était détenu jusqu’alors par Malines qui avait aligné neuf succès de rang lors de la saison 2018-2019, ndlr) avec onze succès de suite. Puis, Vanzeir a été excellent et n'est pas le meilleur buteur actuel de Proximus League pour rien. Undav a été une sacrée surprise lui qui a planté 14 roses. Et Burgess a été solide durant tout l'exercice", souligne le fan du matricule 10.

Les supporters du club bruxellois ont hâte de retourner au Parc Duden. "Nous nous réjouissons de pouvoir aller au stade à nouveau et de goûter à la D1A. Cela fait plus de dix ans que je suis le club non stop et j'ai assisté à +-95% des rencontres. Nous étions là quand l’USG végétait encore en Division 3 et évitait même de peu les affres de la Promotion. Mais, nous sommes des privilégiés car certains nous ont quittés et n'ont pas pu vivre ce moment extraordinaire tandis que d'autres ont attendu 48 ans. Nous sommes maintenant à notre place. Le stade sera comble la saison prochaine", a conclu Antoine.