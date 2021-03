Après avoir connu un été cauchemardesque avec un placement sous administration, des points de pénalité, une relégation en League One, un crowdfunding pour sauver le club, Wigan voit enfin le bout du tunnel après leur rachat par la société britannique Phoenik 2021 Limited. Une opération qui devrait être effective au plus tard le 31 mars prochain.

😃🇧🇭💙 A statement from Phoenix 2021 Limited, the UK-based company owned by Mr Abdulrahman Al-Jasmi, that, subject to EFL Board approval, will become the new owner of Wigan Athletic Football Club.#wafc 🔵⚪️