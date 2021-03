Ligue des Champions : Chelsea finit le travail et élimine l'Atlético, le Bayern ne se foule pas face à la Lazio

Les visiteurs avaient la tâche ardue ce mercredi soir en Ligue des Champions, et tous deux se sont inclinés après avoir déjà perdu au match aller.

Chelsea n'a pas tremblé et est parvenu à faire fructifier l'excellent résultat (0-1) obtenu lors du premier match face à l'Atlético Madrid : les hommes de Thomas Tuchel, qui vit désormais un début de mandat londonien de rêve, ont dominé et muselé les Colchoneros (2-0), où Yannick Carrasco était titulaire mais n'a rien pu faire, piteusement sorti à la 53e minute de jeu et alors que le score était de 1-0 après l'ouverture du score en première période (34e) de Ziyech.

La connexion allemande Werner - Havertz aura fait des étincelles, tout comme le moteur inépuisable de Ngolo Kanté au milieu de terrain, permettant à Chelsea de résister assez aisément à la tentative de pressing installée par l'Atlético. Il faudra même plusieurs interventions d'Oblak pour empêcher les Blues de tuer le suspens avant, suspens auquel Savic, déjà fautif sur le but, mettra fin en étant expulsé à la 81e pour un mauvais geste sur Rüdiger. Emerson fera 2-0 pour le détail à la 94e minute.

Écrasée à domicile (1-4), la Lazio Rome voulait surtout éviter de rentrer chez elle avec une valise trop pleine, et peut au moins s'avérer satisfaite sur ce plan : le Bayern Munich s'est contenté du service minimum (2-1), avec un but signé Lewandowski sur penalty. L'inarrêtable polonais compte désormais 10 buts sur ses 7 derniers matchs. Choupo-Moting fera 2-1, Parolo sauvera l'honneur pour la Lazio, éliminée dès l'aller.