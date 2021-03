🎥 Le coup de tête d'Olayinka, le coup-franc de Stanciu: les anciens de Pro League font sauter les Rangers

Les Rangers avaient écarté le Standard et l'Antwerp dans cette Europa League, ils se sont fait punir par deux anciens du championnat de Belgique.

En arrachant le partage à l'aller, l'équipe de Steven Gerrard s'était assuré un petit avantage pour le match retour, mais les Ecossais n'ont jamais réussi à trouver leur rythme contre une équipe du Slavia Prague solide et bien plus dangereuse en zone de conclusion.

Le puissant coup de tête de Peter Olayinka

Soms volstaat het om de bal te schampen, illustreert @peter_olayinka1 đŸ™Œâšœ pic.twitter.com/XSTnsT14o3 — Play Sports (@playsports) March 18, 2021

Après un quart d'heure de jeu l'ancien ailier de Zulte Waregem, Peter Olayinka, s'élevait pour donner l'avantage au Slavia. Les Tchèques ne l'ont ensuite plus lâché. Les Rangers ont explosé en seconde période, à la faveur des exclusions de Kemar Roofe et de Leon Balogun et c'est Nicolae Stanciu qui a donné le coup de grâce à l'équipe de Glasgow.

Le superbe coup-franc de Nicolae Stanciu

Déjà auteur d'un superbe but à l'aller, l'ancien Mauve a remis ça, sur coup-franc cette fois, et ça permet au Slavia Prague, qui avait déjà surpris Leicester City au tour précédent, de s'inviter au programme des quarts de finale.