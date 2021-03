Milan doit finir le travail

Le Milan AC est allé chercher un beau résultat lors du match aller à Old Trafford, les coéquipiers de Saelemaekers doivent maintenant terminer le boulot à domicile.

En inscrivant un but au bout du temps additionnel, l’international danois Simon Kjær a permis au Milan de ramener un nul logique d’Old Trafford (1-1). En effet, les Rossoneri ont certainement laissé la meilleure impression lors de cette opposition aller avec notamment deux buts refusés par la VAR, dont un injustement sur un chef-d’œuvre de Kessié. Milanais et Mancuniens ambitionnent de s’imposer dans cette Ligue Europa et devraient de nouveau offrir un spectacle de toute beauté lors de cette seconde manche.

En s’inclinant le week-end dernier face au Napoli en Serie A (0-1), l'AC Milan a certainement dit adieu au Scudetto, puisque l’Inter compte désormais 9 points d’avance. Cette Ligue Europa prend donc encore plus d’importance aux yeux du club italien. Stefano Pioli, grand artisan du retour au 1er plan des Rossoneri, fait face à des absences importantes, et notamment celles du Suédois Zlatan Ibrahimović et de l’international algérien Bennacer.

De son côté, Manchester United se déplace en Italie en étant conscient qu’il est dans l’obligation de marquer pour pouvoir se qualifier. Les Red Devils sont sur une bonne dynamique puisqu'ils sont invaincus lors des 13 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Les hommes de Solskjær viennent de remporter deux rencontres importantes en Premier League face à Manchester City et ce week-end face à West Ham. Ces résultats ont confirmé la place de United dans le top 4 de Premier League, puisque Manchester dispose de 9 points d’avance sur la 5e position.

Pour le choc face aux Hammers, Solskjær avait pu bénéficier du retour de Rashford et devrait pouvoir compter sur ceux de Cavani et Martial contre l'AC Milan. Exceptionnel en déplacement, Man U est invaincu en Angleterre loin d'Old Trafford. Cette confrontation entre deux formations qui visent le titre devrait nous offrir un match ouvert entre deux équipes qui vont tout faire pour s’imposer. Entre une formation du Milan joueuse et des Red Devils diablement efficaces en contre-attaques, on pourrait donc voir les deux équipes marquer.