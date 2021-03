Mbaye Leye : "C'était un match important concernant les playoffs 1 mais j'ai bien aimé le visage affiché par mes joueurs"

Ce vendredi soir en ouverture de la 31ème journée de Jupiler Pro League, le Standard de Liège a arraché le partage à la Luminus Arena contre Genk (2-2).

Le Standard de Liège a affiché un meilleur visage ce vendredi soir et aurait même pu repartir de Genk avec les trois points au vu de la rencontre. "Un match très intéressant avec beaucoup de bonne choses. Agréable de disputer une telle rencontre face à un bon adversaire avec deux équipes qui essaient de jouer et de trouver des solutions dans le jeu. Nous avons réalisé une très belle prestation, c'est râlant d'avoir fait une erreur et d'avoir remis Genk dans le match. Avec la vitesse devant, ils font la différence. Dommage à la fin de ne pas faire la différence avec la frappe de Bastien et le poteau d'Amallah. C'était un match important pour nous dans l'optique d'avoir encore un oeil sur les playoffs 1. Mais dans l'ensemble, j'ai bien aimé le visage affiché par mes joueurs", a confié Mbaye Leye à l'issue de la rencontre.

"Nous avons eu le caractère pour revenir dans le match"

Le matricule 16 a encore encaissé juste après avoir marqué. "C'est récurrent, c'est vrai. Mais ici le match était ouvert et ce sont les transitions qui allaient faire la différence. Quand tu perds le ballon devant Théo Bongonda qui fait une passe magnifique à Ito avant que ce dernier ne contrôle avant d'enchaîner...Ne pas faire ces erreurs là. Mais nous avons eu le caractère pour revenir dans le match et égaliser. Je retiens la partition totale. Mon équipe grandit, il manque encore cette efficacité. Le jeu produit est bon, nous devons encore évoluer. C'est une saison de merde pour le Standard de Liège. Il faut faire avec et s'il faut jouer les playoffs 2, il faut y aller à fond", a conclu Mbaye Leye.