Pour Gert Verheyen, De Laet mérite une chance en sélection : "Il faut d'abord construire sélection pour la compétition"

Les Diables Rouges se réunissent bientôt pour un nouveau rendez-vous international.

Roberto Martinez prévoit de voir plusieurs jeunes en action lors du prochain rassemblement des Diables. Mais au grand dam de Gert Verheyen, des "anciens" de notre championnat ne semblent pas recevoir leur chance en sélection.

L'ancien Brugeois pense précisément à Ritchie De Laet, un des meilleurs défenseurs de JPL à ses yeux, mais qui ne reçoit pas sa chance avec Roberto Martinez : "Celui qui est toujours négligé, c'est Ritchie De Laet", a déclaré Verheyen dans Het Nieuwsblad.

Martinez a opté pour des joueurs plus jeunes : "Je comprends que Martinez pense à l'avenir. Il y a du talent qui arrive, mais avec un peu de malchance, les choses peuvent changer très vite. Regardez la situation avec Witsel et Hazard par exemple. Mais à l'approche de l'Euro, il faut d'abord construire sélection pour la compétition. Et l'avenir, ce sera pour après le championnat européen. De Laet est un très bon défenseur, si on doit citer des stars de nos clubs belges, il en fait partie. De plus, il peut jouer à n'importe quelle position dans une défense à trois, et vous pouvez même l'utiliser comme ailier, des deux côtés", analyse Verheyen sous le charme du défenseur de l'Antwerp.