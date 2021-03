Mouscron (encore) puni en fin de match, Ostende s'accroche au top 4!

Un refrain bien connu au Canonnier. Les Hurlus auront tenu un bon point jusque dans les arrêts de jeu. Tout profit pour le KVO qui prend trois points très précieux dans la course au top 4.

Mouscron toujours en danger dans le bas de tableau, Ostende en bonne position dans la course aux playoffs: ce duel entre les Côtiers et les Hurlus était capital pour les deux équipes. D'autant plus que la phase classique touche à sa fin et que chaque point comptera à l'issue de la saison, tant dans le haut, que dans le bas de tableau.

Et ce sont les Kustboys, fidèles à leurs principes, qui ont rapidement mis le pied sur le ballon pour se ruer vers le but d'Hervé Koffi. Avec Andrew Hjulsager et Fashion Sakala dans les premiers rôles. Mais sans la conclusion.

Et si les Hurlus ont fait le gros dos pendant 20 minutes, ils ont petit à petit su sortir la tête de l'eau dans la seconde partie de la première période. C'est d'ailleurs l'Excel qui s'est procuré la plus belle opportunité de la première demi-heure. Un enchaînement poitrine-frappe de Christophe Lepoint qui obligeait Guillaume Hubert à se détendre.

La plus belle opportunité... jusqu'à la dernière minute de la première période, au cours de laquelle le KVO a bien cru ouvrir le score. Sur un corner, Hervé Koffi loupait complètement son intervention et Sakala en profitait pour pousser au fond, mais après quelques minutes d'hésitation, Monsieur Put, conseillé par le VAR, annulait le but. Après avoir revu les images, l'arbitre de la rencontre a visiblement estimé qu'il y avait une faute d'Arthur Theate.

Les deux équipes rentraient aux vestiaires sans avoir défloré le marquoir et, comme en début de match, c'est Ostende qui a dominé le début de seconde période. Fashion Sakala, encore, passait à deux doigts de l'ouverture du score sur une reprise en un temps qui filait juste à côté du but.

Et l'Excel Mouscron a, à nouveau, refait surface dans la rencontre après un quart d'heure difficile. Mais les Hurlus n'ont pas su véritbalement mettre en danger Guillaume Hubert, malgré, notamment, des tentatives de Serge Tabekou, sur le portier ostendais, et Nuno Da Costa, non cadrée.

C'est finalement dans les arrêts de jeu que la décision est tombée. Sur un centre mal négocié par Hervé Koffi, qui relâchait le cuir, et offrait l'unique but de la rencontre à Makhtar Gueye. La bonne opération pour les Côtiers qui s'imposent et reprennent trois points d'avance sur Anderlecht, quatrième. L'Excel perd un point dans la course au maintien et pourrait céder sa 16e place au Cercle de Bruges, qui affronte Gand dimanche.