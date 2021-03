Van Der Heyden pointe du doigt l'arbitrage contre Westerlo : "C'est incroyable..."

Malgré son joli but contre Westerlo hier, Siebe Van Der Heyden n'a pas permis à son équipe de l'emporter contre les Kempeneers. Pour lui, l'arbitrage a influencé le match.

C'est la frustration qui prédomine chez les Apaches. Hier, l'Union Saint-Gilloise a été tenu en échec sur la pelouse de Westerlo, dans le cadre de la 24ème journée de Proximus League. Pour le défenseur Siebe Van Der Heyen, l'arbitrage a influencé le sort de la rencontre.

Dans des propos relayés par le club bruxellois, le joueur de 22 ans a remis en cause les décisions prises par le corps arbitral. "Je suis frustré à cause du résultat mais surtout des trois phases litigieuses à notre désavantage. C’est incroyable de ne pas voir notre premier but valable mais c’est comme ça, on est obligés de l’accepter."

😏 L'ouverture de Teddy Teuma, la passe en retrait de Deniz Undav et le contre-pied parfait de Siebe Van der Heyden ! pic.twitter.com/r0ppjUMnVd — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) March 20, 2021

Leader de D1B, l'Union Saint-Gilloise n'a pu faire mieux qu'un résultat nul au Het Kuipje (2-2). Siebe Van Der Heyen a d'ailleurs inscit l'un des deux buts de son équipe, en répondant à l'ouverture du score de Kurt Abrahams à la 67ème minute de jeu. Il s'agissait là de sa deuxième réalisation de la saison.