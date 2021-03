Hervé Koffi, pour une fois malheureux: "Il a déjà gagné tellement de points..."

L'homme fort de la saison a, pour une fois, connu une soirée plus compliquée avec les Hurlus. Mais il peut compter sur le soutien et le réconfort de ses coéquipiers et de son coach.

Il avait brillé, il y a deux semaines, contre le Standar. Samedi soir, Hervé Koffi aura connu une soirée bien plus compliquée. Il avait déjà manqué son intervention sur le but de Fahion Sakala annulé et c'est aussi lui qui relâche le ballon qui permet à Makhtar Gueye de faire la différence. "Ça peut arriver à n'importe qui" Mais pas question, forcément, pour Jorge Simao de pointer son portier du doigt. Et encore moins quand on parle d'un joueur qui a souvent porté Mouscron à bout de bras depuis le début de saison. "Il nous a déjà rapporté tellement de points, et c'est ce que je lui ai dit après le match. Il faut passer à autre chose", explique le Portugais. Alessandro Ciranni est du même avis. "Hervé, il nous a sauvés tellement de fois depuis le début de la saison", note le capitaine mouscronnois. "Une erreur, ça peut arriver à n'importe qui. Il faut reste positif et c'est ce qu'on lui a dit."