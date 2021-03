Après le titre, l'Union vise les records : "On joue chaque match pour les gagner"

Le nul à Westerlo a mis fin à la longue série de victoires de l'Union, même si le champion en titre reste invaincu.

Vendredi dernier, l'Union a partagé la mise au Kuipje face à une formation en course pour la 2e place. Malgré le titre empoché une semaine plus tôt, Felice Mazzu avait expliqué que son équipe jouerait le coup à fond jusqu'à la fin de la saison, et visait les records.

Pour Karel Geraerts : "Tous le monde est à la fois très déçu et frustré, car on a fait un match correct. C’est un partage, mais on le ressent comme une défaite parce qu’on ne comprend pas certaines décisions de l’arbitre, mais c’est comme ça", confiait le T2 des Bruxellois sur le site du club.

"Je tiens à mettre en avant la rage de vaincre et la mentalité exceptionnelle des joueurs. On voulait montrer que même si on est champion, on continue à jouer le jeu. Je suis fier de ce groupe qui se bat et se battra jusqu’au bout. On joue chaque match pour les gagner."

Aux côtés de Teddy Teuma, l'autre buteur côté bruxellois était Siebe Van der Heyden. Le joueur formé à Anderlecht avait égalisé pour les siens mais le buteur était plus frustré que satisfait au terme de la partie : "Je suis frustré à cause du résultat mais surtout des trois phases litigieuses contre nous. C’est incroyable de ne pas voir notre premier but valable mais c’est comme ça, on est obligés de l’accepter. Nous jouons avec une mentalité de champions et voulons tout gagner", confiait le défenseur, qui confirme les propos de son entraineur et de Karel Geraerts sur les objectifs de fin de saison.

"A titre personnel, mon but fait plaisir c’est mon deuxième, mais j’aurais préféré repartir avec les trois points. Notre ambition reste intacte : des records, on veut gagner, tout donner, jusqu’à la dernière minute du dernier match."

Le prochain rendez-vous pour l'Union sera le 3 avril à Bruxelles face à Seraing.