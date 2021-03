Timon Wellenreuther ne laissera pas son poste si facilement : "Oui, je veux rester n°1"

Timon Wellenreuther n'a pas été impeccable ce dimanche sur le but de Jelle Vossen, mais l'Allemand ne compte pas abandonner son poste de titulaire au retour de Van Crombrugge sans se battre.

Timon Wellenreuther aura soufflé le chaud et le froid pendant son "intérim" entre les perches anderlechtoises et peu s'attendent à le voir rester dans le 11 une fois Hendrik Van Crombrugge de retour, ce qui ne saurait plus tarder. "Si je veux rester n°1 ? Oui", sourit l'Allemand avec fermeté, et ce malgré une prestation plutôt froide que chaude face à Zulte Waregem.

Le rôle de Van Crombrugge dans le vestiaire et sur le terrain, et son rôle de capitaine, ne laissent cependant pas beaucoup de doutes, mais Wellenreuther, peu loquace, maintient : "On ne sait jamais en football". Bonne chance à lui ...