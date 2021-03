🎥 Damjan Pavlovic évoque ses débuts avec le Standard : "On m'encourage pour que je gagne ma place"

Alors que la saison touche à sa fin, le jeune Belgo-serbe revient sur sa première année dans le noyau A.

Damjan Pavlovic a signé son premier contrat chez les pros au début de la saison. Pour le Standard, il a disputé sept rencontres en championnat. Un bon début pour un jeune joueur qui va chercher à se faire une place dans l'effectif de Mbaye Leye.

"J'ai commencé à l'âge de quatre ans, à Eupen. Puis je suis passé au Standard de Liège où j'ai fait toutes mes catégories de jeune et cette année, je suis monté en pro. On a eu un groupe qui a été mis en place en début d'année par le coach pour bien se préparer physiquement pour la saison", explique le jeune joueur à Standard TV.

"Physiquement, je me suis vachement amélioré et mentalement aussi. Passé chez les pros, ça aide beaucoup car on est avec des personnes plus âgées et on apprend. Tactiquement, on ne demande pas la même chose."

"Ici on m'encourage pour que je gagne ma place. On me dit qu'il n'y a pas d'âge pour jouer. Il faut mettre le pied sur le ballon, ne pas avoir peur, il faut oser. Le coach est très à l'écoute des joueurs, que ce soit les titulaires ou ceux qui ne jouent pas. Il me dit de me concentrer sur mon boulot et de ne pas trop abuser avec mes gestes techniques. Je dois rester calme, efficace et aider l'équipe le plus possible. Je l'ai toujours eu en moi ce caractère."

"On m'a toujours que l'enfer de Sclessin c'était un truc de fou donc je me réjouis et j'attends avec impatience de jouer devant tous ces supporters."