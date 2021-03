La Fifa suspend de nouveau Sept Blatter et Jérôme Valcke

Les deux anciens dirigeants étaient suspendus depuis 2015 après de nombreux scandales au sein de la fédération.

La Fifa a officiellement annoncé avoir suspendu Sepp Blatter et Jérôme Vlacke pour une nouvelle période de six ans et huit mois. Les deux anciens dirigeants avaient été écartés après de nombreux scandales qui ont explosé en 2015.

De 2010 jusqu'à la révélation des scandales, ils s'étaient attribués de nombreux bonus.

Ils avaient également reçu, de la part de la justice suisse, une amande de près de 900.000 euros.