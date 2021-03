Didier Deschamps pointe ce qui n'a pas été: "On le savait déjà ce n'est pas une surprise"

Didier Deschamps et les Bleus ont perdu deux points contre l'Ukraine à domicile. Le coach français salue son adversaire et sait ce qui n'a pas fonctionné.

La France a concédé le nul contre l'Ukraine (1-1), mercredi, pour le compte des qualifications à la prochaine Coupe du monde. Didier Deschamps a reconnu que son équipe avait eu des difficultés face à un bloc solide et qu'il n'est pas forcément content de ce résultat. "Evidemment le résultat ne me satisfait pas, il y a même de la déception. C’est le type de match où on a eu les occasions pour se mettre à l’abri en première période, et après sur une demi-occasion ils trouvent l’égalisation, regrette Didier Deschamps. L’Ukraine est venue pour bien défendre, elle a beaucoup défendu. Je les avais jamais vus dans cette organisation-là. Je ne critique pas le choix de Shevchenko, ça lui donne raison car il prend un point ici."

Toutefois, Didier Deschamps ne veut pas entendre parler d'accident. "Accident est un bien grand mot. La créativité, c’est plus compliqué avec un adversaire qui a ces prédispositions-là. Qu’on ne soit pas au top de la fraîcheur, je n’avais pas besoin d’attendre aujourd’hui pour le savoir. Les intentions, on les avait, en termes de fraîcheur et de dynamisme, on n’était pas au top".