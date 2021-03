Dortmund augmente le prix d'Haaland !

Le club qui voudra faire signer le Norvégien va devoir signer un énorme chèque.

Le Borussia Dortmund tient à Erling Håland (20 ans, 31 matchs et 33 buts toutes compétitions cette saison), et il compte bien le conserver le plus longtemps possible. Alors qu’une clause permettra aux courtisans du Norvégien de le recruter pour 75 M€ à partir de juin 2022, le BvB a décidé de revoir le prix de son attaquant à la hausse, en vue du prochain mercato estival.

Si les Borussens réclamaient jusque-là 150 M€ pour céder le Scandinave, la direction de Dortmund exigerait maintenant plus de 180 M€ pour Håland, d’après le média ESPN. Un montant résolument dissuasif, encore plus dans ce contexte de pandémie de Covid-19.