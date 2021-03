Dzyuba porte la Russie, le Monténégro ne se loupe pas

Avant le match des Diables Rouges en Tchéquie (20h45), il y avait des rencontres qualificatives dès 15h00 ce samedi.

La Russie continue son petit bonhomme de chemin dans les qualifications pour la Coupe du Monde au Qatar. Après une première victoire à Malte, les Russes se sont imposés à domicile, devant plus de 10.000 spectateurs, contre la Slovénie.

Les deux buts russes ont été marqués par Dzuyba (26' et 35') avant la réduction du score par Ilicic (38'). Plus rien ne sera marqué dans ce match, les Russes signent donc un 6/6 avant de se déplacer en Slovaquie. Les Slovènes (3/6) se déplaceront une nouvelle fois, mais à Chypre.

Dans l'autre rencontre de 15h00, le Monténégro s'est imposé contre Gibraltar sur le score de 4-1. Le but des visiteurs a été marqué par Styche sur Penalty, une réalisation qui répondait à l'ouverture du score de Beqiraj. Le Monténégro a enfoncé le clou après via Simic, Tomasevic et Jovetic (4-1).