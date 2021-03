Inquiétudes pour le Club? Noa Lang blessé avec les Jong Oranje

L'Euro Espoirs de Noa Lang pourrait lui laisser de très mauvais souvenirs. L'ailier brugeois avait réussi un excellent premier match, il a dû se contenter d'à peine plus de 20 minutes lors de son deuxième match.

Samedi soir, le jeune Néerlandais, touché au genou, a en effet été contraint de quitter la pelouse, en larmes, après un contact avec son gardien. Pour quelles conséquences? Trop tôt pour le dire, mais lel Club de Bruges va croiser les doigts.

Injured Noa Lang in tears as he leaves the pitch. #U21EURO #GERNED pic.twitter.com/vYbnImOtGz