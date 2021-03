Luis Enrique a été "au bord de l'infarctus"

L'Espagne s'est imposée dans les dernières secondes.

Après un premier impair face à la Grèce (1-1), l'Espagne s'en est remis à un but de Dani Olmo dans le temps additionnel pour éviter un nouvel accroc contre la Géorgie (2-1) dimanche dans les éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur de la Roja, Luis Enrique, avoue avoir tremblé.

"J'étais au bord de l'infarctus. Nous avons beaucoup joué et le match nous a coûté, a admis le technicien pour la chaîne TVE avant d'envoyer un message à ses troupes. Il n'y a pas de petits rivaux, surtout quand ils se rapprochent du très haut niveau. Aujourd'hui, il y avait aussi le public qui a poussé. Mais, si nous ne sommes pas capables de nous créer plus d'occasions, alors nous souffrirons et nous risquons même de perdre."