📷 Le message des Diables Rouges : "Pour améliorer les conditions de travail et les droits de l'homme au Qatar"

Après l'Allemagne ou encore la Norvège, c'est au tour des Diables Rouges d'adresser un message à la FIFA et au Qatar.

Avant la rencontre face à la Biélorussie, les joueurs portaient un T-Shirt où l'on pouvait lire "football supports change", un message destiné aux organisateurs du mondial 2022 au Qatar pour la protection des travailleurs actifs sur les différents chantiers de la Coupe du Monde.

"Nous réclamons une action plus forte pour améliorer les conditions de travail et les droits de l'homme au Qatar. Le football a le pouvoir de créer des changements positifs, utilisons ce pouvoir maintenant ! Nous nous opposons fermement au racisme et n'ignorons pas les problèmes du Qatar. Par cette action symbolique, nous demandons aux organismes internationaux et à toutes les fédérations de football de se joindre à nous pour faire avancer les choses", peut-on lire sur le communiqué partagé sur Twitter.

We actively stand up against racism and are not ignoring the problems in Qatar. With this symbolic action, we call upon international bodies and all football federations to join us in stepping up. pic.twitter.com/EKIONBMcxX