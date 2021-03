Prêté par Rennes à l'Antwerp, Jérémy Gélin ne ferme aucune porte

Le défenseur de l'Antwerp s'est exprimé à propos de son avenir.

Prêté sans option d’achat à Antwerp l’été dernier, Jérémy Gélin (23 ans) reste flou sur son avenir. Le défenseur central sait qu’il devra retrouver Rennes à la fin de l’exercice mais n’écarte pas un nouveau départ.

"Je dois revenir à Rennes parce que mon contrat veut ça. Après, tout peut se passer, a prévenu le Rennais interrogé par Ouest-France. Il y a énormément de choses qui peuvent arriver. Pour l’instant, je ne me fais pas d’idées arrêtées sur ce que je veux. Le foot va à 2 000 à l’heure, tu peux être à un endroit un jour et ailleurs le lendemain. Je ne m’embête pas avec ça. Mon unique objectif est de donner le maximum pour avoir le maximum d’opportunités et avoir le choix à la fin. Mon agent gère tout ça et je pense qu’il a déjà un peu regardé ce qui était possible de faire ou pas."

Absent des plans de Julien Stéphan, Gélin aura peut-être plus de chances avec le nouvel entraîneur Bruno Genesio.