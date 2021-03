Ari Skulason, en fin de contrat, quitte le KV Ostende

Le latéral islandais Ari Skulason, qui arrivait en fin de contrat au KV Ostende en fin de saison, quitte déjà la Côte et signe en Suède.

Ari Skulason (33 ans) quitte le KV Ostende à effet immédiat, direction la Suède où le mercato se terminait ce mercredi. Le latéral islandais arrivait en fin de contrat au terme de la saison actuelle et signe à Norrköping, qui sera donc son troisième club suédois après le BK Häcken et le GIF Sundsvall. Skulason avait rejoint la Belgique et Lokeren en 2016, signant ensuite au KV Ostende en 2019.