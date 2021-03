CAN 2022 : Les éliminatoires presque finis, 23 des 24 qualifiés sont connus

A l'exception du match Sierra Léone-Benin reporté en Juin, les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations ont refermé leur porte ce mardi. La liste finale des participants est presque complète. Il y a eu des confirmations, des retours et des déceptions.

Avant le dernier tournant des qualifications, seuls cinq pays avaient validé leur billet pour la CAN 2022. Après les 5e et 6e journées, 18 autres pays ont gagné leur ticket pour le rendez-vous Camerounais qui aura lieu en début d'année 2022.

La confirmation

Beaucoup les auraient attendu et ils ont répondu présents, ceux considérés comme les grands pays du football africain, de par leurs palmarès. 7 fois champions d’Afrique, l’Egypte connaitra en 2022 sa 25e Coupe d’Afrique des nations. Les pharaons se sont classés premiers du groupe G avec 12 points. Premiers aussi du groupe C, 4 CAN en poche, les Blacks Stars du Ghana vont participer pour la 23e fois à une phase finale de CAN.

Le Nigéria, 3 CAN gagnées, qui a régné en maitre sur la poule L, en sera à se 19e participation. 24e participation pour la Côte d’Ivoire d’Odilon Kossounou qui, du haut de ses deux CAN, a dicté sa loi au groupe K.

Les champions en titre, les Fennecs d’Algérie étaient pour leur part qualifiés avant même les deux dernières journées. Ils terminent en tête du groupe H. Autre équipes magrébines, le Maroc et la Tunisie seront sont bel et bien là. Les Lions de l’Atlas, une CAN remportée, qui sont à leur 18e participation ont terminé premier de la poule E. Avec une participation en plus, La Tunisie (1 CAN) a fini sa campagne dans la peau de leader du groupe J. Lui n’a jamais remporté la CAN, mais fait partie des grands du continent noir: le Sénégal qui a survolé le groupe I participera pour la 16e fois au tournoi continental.

Le pays organisateur, le Cameroun, qualifié d’office, a tout de même fini meilleure équipe de la poule F. Les lions Indomptables seront, à domicile, à leur 20 e participation

La continuité

Ils ont été présents en 2019, et ils sont encore là en 2022. Maliens, Guinéens, Zimbabwéens et Mauritaniens seront au rendez-vous l'an prochain. Les Aigles du Mali, qualifiés avant les deux derniers matchs sont à leur 12e participation. Ils ont fini premier du groupe A devant le syli National. La Guinée (13e participation) a validé son billet lors de la 5e journée tout comme le Zimbabwe (5e participation). Les Warriors ont chipé la deuxième place de la poule H. Quant à la Mauritanie, elle a lutté jusqu’au bout pour décrocher la deuxième participation de son histoire après celle de 2019, tout comme la Guinée Bissau qui aligne une 3e participation consécutive.

Les retours

Les Panthères du Gabon (8e participation) absents de la Coupe d’Afrique 2019, seront du rendez-vous Camerounais des meilleures Nations africaines, même cas pour les Étalons du Burkina Faso (12e participation). La dernière fois où les drapeaux Capverdiens et Equato-Guinéens ont flotté lors d’une CAN, c’était en 2015. Les Requins Bleus et le Nzalang National sont donc de retour pour leur 3e participation chacun. Certains pays sont perdus de vue il y a longtemps comme les Walyas de l’Ethiopie (11e participation) depuis 2013, les Crocodiles du Nil du Soudan (9e participation) en 2012, et les Flames du Malawi (3e participation) en 2010.

Les nouveaux venus

Les scorpions de la Gambie et les Cœlacanthes des îles Comores vont goûter pour la toute première fois, en 2022, à la prestigieuse compétition africaine. Ils ont même eu le mérite de se tirer d’affaire avant la dernière journée respectivement. La Gambie première de la poule D et les Comores deuxièmes de la poule G.

La déception

Sans doute, la plus grosse déception, les Léopards de la République Démocratique du Congo (19 participations) vainqueurs des CAN 1968 et 1974. Les Congolais n’ont pas réussi à se qualifier dans un groupe abordable avec le Gabon, la Gambie et l’Angola. L’Afrique du Sud n’a pas réussi aussnon plus i à prendre l’un des billets du groupe C. Pourtant elle était à égalité de points avec le Ghana avant les 5e et 6e journées. Les Bafana Bafana(10 participations) ont été finalement écartés par le Soudan à Khartoum. Aussi, les Cranes de l’Ouganda (7 participations) finalistes en 1978 avaient leur destin entre les mains, mais ont tout foiré lors de l’ultime course et ont été dépassés par la modeste formation du Malawi.