Dennis Praet a-t-il gagné sa place ? "Il a énormément gagné en maturité"

Parmi les joueurs ayant peut-être gagné leur place à l'Euro lors de cette période internationale, on retrouve Dennis Praet, auteur de son premier but en sélection et d'un excellent match.

Dennis Praet était l'une des surprises de Roberto Martinez compte tenu de son retour très récent à la compétition, et le médian de Leicester City a prouvé qu'il était bel et bien remis de sa blessure. Très actif dans un rôle hybride au milieu, un peu plus défensif que ce à quoi il nous habitue, Praet a également mis le nez à la fenêtre et inscrit un joli but d'une frappe sèche de l'extérieur du rectangle. De quoi marquer des points en vue de la sélection finale.

"Il a énormément gagné en maturité. Dennis est en pleine forme et est revenu sans avoir beaucoup le temps de jouer en club, mais nous avons suivi une routine spécifique et il était fit à 100% pour commencer", se réjouit Roberto Martinez, qui détient en Praet un véritable couteau-suisse. "Il a d'énormes possibilités, peut jouer en 10 comme il le fait souvent mais aussi en 8, sur les côtés. J'ai aimé le voir un peu plus reculé aujourd'hui, c'était un vrai plaisir", confirme le sélectionneur des Diables. Après avoir longtemps ignoré le joueur lorsqu'il portait le maillot de la Sampdoria, Martinez semble enfin bel et bien séduit.