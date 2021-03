OHL battu par le Lierse en amical

Un dernier galop d'essai peu concluant avant le sprint final pour les Louvanistes.

Avant d'attaquer les trois dernières rencontres de la phase classique, les Louvanistes avaient un dernier match amical au programme, ce mercredi, contre le Lierse, qui occupe la septième et avant-dernière place du classement en D1B.

Un amical qui ne s'est pas bien déroulé pour les hommes de Marc Brys, qui se sont inclinés (1-3). Toon Janssen (un doublé) et Simon Vermeiren ont inscrit les buts lierrois, tandis que Casper De Norre a sauvé l'honneur pour OHL.

Place désormais au plus important pour OHL: sixièmes de Pro League avec quatre unités de retard sur le top 4, Xavier Mercier et ses partenaires veulent aller chercher une place en playoffs: ils affronteront Genk lundi, avant de croiser la route du Cercle de Bruges et de Waasland-Beveren pour boucler leur phase classique.