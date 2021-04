Une ville-hôte de l'Euro 2020 pourrait se retirer

L'UEFA a posé une exigence aux villes-hôtes de l'Euro 2020 : accueillir du public, peu importe dans quelles proportions.

Si certaines villes ont déjà fait savoir qu'elles ouvriraient bel et bien leur stade au public, d'autres sont encore dans le doute et l'échéance arrivant bientôt (l'UEFA attend le rapport des villes pour le 7 avril afin de prendre une décision), au moins une pourrait se retirer : Dublin. D'après L'Equipe, la capitale irlandaise, qui doit accueillir trois matchs de poules et un 8e de finale, n'est pas certaine de pouvoir répondre aux conditions.

En cas de retrait, les matchs prévus à l'Aviva Stadium pourraient être transférés à Wembley ou à une nouvelle ville-hôte.