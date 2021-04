Un ancien international allemand s'emporte contre la réforme de la Ligue des Champions: "Nuisible!"

Des voix commencent à s'élever afin de ne pas voir les grandes équipes européennes se tailler la plus grosse part du gâteau.

Rudi Völler, directeur sportif de Leverkusen, s'ets offert une sortir médiatique à propos de l'éventuelle réforme de la Ligue des Champions.

"C’est une idée absolument nuisible. Passer de 32 à 36 équipes, où les clubs ne se qualifient plus via leur classement domestique, mais par un système de coefficient incompréhensible, c’est totalement malsain. C’est une injustice pour les « petits clubs », il n’y a plus de fair-play. L’UEFA et la fédération allemande avec Rainer Koch (qui siège au comité exécutif de l’UEFA) feraient bien de donner l’exemple. Faire jouer une ou deux équipes car elles ont remporté la Ligue des Champions huit ans plus tôt, même les fans de ces clubs ne peuvent pas l’approuver ", a affirmé Rudi Völler au média allemand Kicker.

L’ancien joueur de l’OM fait appel donc aux instances pour que ce projet qu’il estime nuisible ne voit jamais le jour.