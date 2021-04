Anderlecht donne une leçon de football à l'Antwerp et intègre le top 4 avec la manière

Si cette rencontre était celle entre l'élève Kompany et le mentor Vercauteren, c'est bien le premier qui l'a emporté : Anderlecht a ridiculisé un Antwerp passif.

Anderlecht ne s'attendait certainement pas à arriver au Bosuil ce lundi avec, à portée de main, un top 4 dont la porte est laissée ouverte par le KV Ostende. La contre-performance incompréhensible des Côtiers à domicile face à Waasland-Beveren fait partie des imprévus dont il faut profiter dans un sprint final qui s'annonce palpitant. Mais Franky Vercauteren ne compte pas faire de cadeaux à son ancien employeur après la fin d'histoire un peu aigre qui lui a été réservée à Bruxelles.

L'ex-mentor de Vincent Kompany n'aura cependant pas pu faire sans remarquer les progrès dans le jeu du RSCA : les Mauves prennent le jeu à leur compte d'entrée de jeu, avec un milieu très joueur qui combine très bien entre Trebel, Aït El-Hadj et un Ashimeru qui s'infiltre entre les lignes, manquant de peu l'ouverture du score (10e). L'Antwerp est dépassé et souvent en retard, Didier Lamkel Zé prend quelques taquets quand il est enfin trouvé.

© photonews

Mais Anderlecht ne peut compter que sur des frappes lointaines pour inquiéter De Wolf : Trebel prend sa chance de (très) loin, Nmecha force le portier anversois à une superbe claquette, mais le peu de présence dans le rectangle et les centres jamais dangereux de Verschaeren et Mykhaylichenko laissent au final Vercauteren serein. L'Antwerp rentre dans son match et les débats s'équilibrent, même si Wellenreuther ne doit se coucher qu'une seule fois, sur une frappe de Refaelov.

Au retour des vestiaires, l'Antwerp ne remonte clairement pas avec pour intention de prendre son adversaire à la gorge et laisse au contraire le RSCA s'installer directement dans son camp ; une grossière faute de Jordan Lukaku sur Albert Sambi Lokonga offre un penalty à Lukas Nmecha qui ... bute sur Ortwin De Wolf (52e). Qu'à cela ne tienne : pas en réussite devant le but, l'Allemand se mue en passeur dans la minute qui suit, et offre un caviar à Majeed Ashimeru (53e, 0-1), qui profite là aussi d'une absence de Lukaku.

Le Great Old se réveille un peu et Anderlecht manque d'en pâtir ; il faut une présence salutaire de Cobbaut pour arrêter sur la ligne une frappe de Batubinsika. Mais le temps fort des hommes de Vercauteren sera ... puni : Nmecha obtient un corner que Trebel délivre à la perfection sur le pied d'un Amir Murillo laisse désespérément seul et qui place joliment du plat du pied (62e, 0-2).

La rencontre s'équilibrera naturellement, Vercauteren faisant enfin entrer un Dieumerci Mbokani qui amènera une certaine présence offensive, mais Anderlecht sera globalement en contrôle total face à un matricule 1 qui prend une leçon de football et semble peu s'en soucier. Le symptôme d'une équipe assurée de sa place en PO1, et qui verra même Anouar Aït El-Hadj transformer le score en gifle d'une superbe frappe en lucarne (0-3, 78e). De gifle, on passera à l'humiliation quand Yari Verschaeren profite d'un beau raid d'Amuzu dans une défense démissionnaire (0-4, 85e).

De quoi intégrer le top 4 avec la manière, mais surtout en se donnant une belle marge de manoeuvre avec 3 points d'avance sur le KV Ostende. Qu'on regrettera peut-être en PO1 si l'Antwerp ne montre pas un autre visage à l'avenir, même si Le Marchand aura sauvé un peu l'honneur en toute fin de match (88e, 1-4) ...