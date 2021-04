Une arbitre féminine va diriger un match anglais : "C'est un tremplin important"

L'arbitre anglaise Rebecca Welch va devenir la première femme à diriger un match professionnel anglais. Une étape que Mark Clattenburg, ancien arbitre à succès en Premier League et en Europe, désigne comme cruciale.

Après l'exemple de Stéphanie Frappart, référée française ayant dirigé des rencontres de Ligue 1 et de Ligue des Champions, voici Rebecca Welch : à 37 ans, elle va devenir la première arbitre à diriger un match professionnel anglais ce lundi soir. Welch a été désignée pour tenir le sifflet lors du match de League Two (D4) opposant Harrogate Town à Port Vale.

Une étape très importante, selon Mark Clattenburg, ancienne icône de l'arbitrage anglais. "C'est incroyable de voir autant de femmes diriger des matchs désormais dans le football européen. Nous l'avons vu avec Stéphanie Frappart qui a dirigé la Supercoupe d'Europe et un match de qualification pour le Mondial", se réjouit-il via Skysports. "L'histoire de Rebecca est particulière car elle n'a commencé à arbitrer qu'à 27 ans, ce qui est très tard. Voir où elle en est en 10 ans est magnifique et nous lui souhaitons le meilleur car c'est une étape très importante pour l'arbitrage féminin".