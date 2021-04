Kompany reste calme : "C'est plus difficile de se reconcentrer après une belle prestation"

Vincent Kompany jubilait certainement ... intérieurement après la large victoire anderlechtoise du côté de l'Antwerp. Mais pas question de laisser trop entrevoir sa satisfaction au micro des télévisions.

Interrogé par Eleven Sports, Vincent Kompany écartait tout excès d'autosatisfaction : "Non, je pense plutôt au but encaissé, je suis comme ça (sourire). C'est un bon match, mais est-ce que j'en profite ? Oui, durant la rencontre. Mais après, j'essaie de me détacher et d'analyser ça calmement", relativise le coach du RSC Anderlecht. "J'ai déjà Bruges en tête".

© photonews

La prestation d'Anderlecht semble pourtant être un match dit "référence". "Certains sont peut-être surpris de ce match mais pas moi, tout comme je n'étais pas surpris de la défaite contre Courtrai. Il faut se reconcentrer après. Et je n'ai jamais de mal à remotiver mes gars après une défaite. C'est plus compliqué de rester concentré après une bonne prestation", sourit Kompany.

"L'équipe a bien géré le match. Elle est restée calme quand il le fallait, a accéléré et fait la passe vers l'avant quand il le fallait. Je veux toujours la perfection donc c'est dommage pour le but encaissé", pointe-t-il encore. "Maintenant, on sait ce qu'il "reste" à faire, c'est toujours le cas à Anderlecht ; il faut gagner. Peu importe la situation, nos moyens, la jeunesse de l'équipe, il faut gagner. Mais tant que je vois de la progression, c'est ce qui compte pour moi, et mes joueurs progressent".