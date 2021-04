🎥 Lukas Nmecha pas tout à fait rassasié par son assist

L'attaquant anderlechtois a connu les ascenseurs émotionnels, lundi soir, à l'Antwerp. Mais il est déjà tourné vers le défi qui attend le Sporting, dimanche, contre le Club de Bruges.

Un penalty manqué et un superbe assist pour l'ouverture du score dans le foulée: Lukas Nmecha en a vu de toutes les couleurs en début de seconde période au Bosuil. "Le sentiment est-il le même que sur un but? Non", sourit l'Allemand au micro d'Eleven. Même s'il avoue avoir été "soulagé" par son assist pour Majeed Ashimeru.

Mais Lukas Nmecha est aussi du genre perfectionniste. "On aurait pu marquer plus encore et c'est quelque chose qu'on doit encore travailler", estime-t-il. Car l'attaquant du Sporting le sait, les playoffs 1 sont loin d'être dans la poche. "On a un match difficile qui arrive et on devra être à notre meilleur niveau pour le gagner."