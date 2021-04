Les Mauves en force dans notre équipe de la semaine

Auteurs d'une prestation royale à l'Antwerp, les Anderlechtois trustent trois places, aux côtés entre autre, d'Arnaud Bodart, dans notre équipe de la semaine.

Entre les perches

Comme souvent depuis le début de la saison, Arnaud Bodart s'est imposé comme l'homme de la victoire du Standard. Contre la Gantoise, le portier liégeois a notamment détourné deux penaltys, suffisant pour s'imposer comme le gardien du week-end en Pro League.

La défense

Dans l'arrière-garde de cette 32e journée, on retrouve les solides défenseurs du Cercle de Bruges, Strahinja Pavlovic et de Genk, Carlos Cuesta, mais aussi Eduard Sobol, auteur du très joli but qui a remis Bruges dans le match à Courtrai.

Au milieu

L'entrejeu est, d'abord composé, de deux Anderlechtois. Auteur de son premier but en Pro League et d'une prestation de haut niveau, Majeed Ashimeru est accompagné par l'inévitable Adrien Trebel qui démontre à quel point il peut être précieux pour le Sporting. Ewoud Pletinckx et Theo Bongonda complètent le quatuor du milieu.

Devant

Lukas Nmecha a manqué un penalty, mais ça ne l'a pas empêché de livrer un excellent match et d'offrir le but d'ouverture à Majeed Ashimeru. Il est accompagné devant par deux hommes qui ont marqué de précieux points dans la course au maintien: Michael Frey, héros de Waasland-Beveren à Ostende et Yuma Suzuki, buteur maison de STVV.