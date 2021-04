Double déception pour le Bruxellois David Hubert face à son ancien club : "J'y ai passé dix ans"

David Hubert et OHL se sont inclinés lundi soir face au Racing Genk, une défaite qui peut peser lourd dans la course aux PO.

La défaite était douloureuse pour OHL dans la course aux PO, et encore plus pour David Hubert qui a perdu contre son ancien club.

Il y a près de 10 ans, Hubert était sacré champion avec le Racing, et l'ancien capitaine de Genk était cette-fois dans le camp opposé : "Même si je ne connais plus aucun des joueurs actuels de Genk, cela reste un match spécial pour moi. J'y ai passé dix ans", a confié Hubert sur le site d'OHL.

L'ancien capitaine limbourgeois est conscient qu'OHL aurait pu faire mieux, surtout à un moment aussi important de la saison. Il leur reste désormais deux rencontres : "Maintenant, nous devrons jouer le coup à fond contre le Cercle et Waasland-Beveren. Il est important de tirer les leçons de cette défaite, de tourner la page et d'essayer de prendre trois points au Jan Breydel samedi", ponctue le Bruxellois.