Phase classique terminée pour le capitaine de l'Antwerp

Le Great Old devra valider son ticket pour les playoffs 1 sans son capitaine.

Mauvaise nouvelle pour Faris Haroun. Contraint de céder sa place après 41 minutes de jeu, dimanche à Anderlecht, le capitaine anversois a passé des scans cette semaine: il souffre d'une déchirure au mollet selon les informations du Nieuwsblad.

Le milieu de terrain fera donc une croix sur les deux dernières rencontres de la phase classique, à Mouscron et contre Genk, et espère être de retour pour le coup d'envoi des playoffs. 1 ou 2? Le Great Old n'est plus qu'à deux points de valider son ticket pour les playoffs 1.