Direction l'Argentine pour Edinson Cavani ?

L4ancien attaquant du PSG, qui joue les utilités à Manchester United, pourrait très bien quitter l'Europe dans les prochaines semaines.

Cette fois, la tendance se confirme. Au sortir d'une saison correcte mais pas flamboyante avec Manchester United, l'attaquant Edinson Cavani (34 ans, 19 matchs et 6 buts en Premier League cette saison) ne devrait pas rempiler en juin et va filer à Boca Juniors. Le média ESPN valide l'information et annonce même ce vendredi que l’Uruguayen est "plus proche que jamais" du mythique club argentin.

Mieux, le vice-président des Xeneizes, un certain Juan Roman Riquelme, aurait pris la main pour rapidement boucler ce dossier. A moins d'un retournement de situation, le "Matador" semble donc bien parti pour quitter l’Europe, quatorze ans après son arrivée à Palerme.