Waasland-Beveren en panne de défenseurs centraux

Des soucis en vue pour Nicky Hayen avant le match de dimanche.

Waasland-Beveren abattra son avant-dernière carte dans la course au maintien, dimanche après-midi, contre Courtrai. Un match pour lequel Nicky Hayen va devoir jongler avec les suspensions et les blessures. Et c'est surtout dans le secteur défensif que ça va poser problème.

Aleksandar Vukotic et Dries Wuytens, exclus mardi contre STVV, seront suspendus, Felix Bastians et Miguel Vieira sont blessés, il ne restera, selon Gazet van Antwerpen, qu'un seul défenseur central à disposition du coach waaslandien: Brendan Schoonbaert.