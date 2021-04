Julien de Sart dans le viseur de La Gantoise

En fin de contrat avec Courtrai, Julien de Sart sera libre en juin prochain. La Gantoise espère en profiter pour attirer le joueur de 26 ans.

La Gantoise est à la recherche de renforts pour la saison prochaine. D'après les informations de Het Nieuwsblad, le club de la ville de Gand serait intéressé par les services de Julien de Sart pour garnir son entre-jeu. Le milieu de terrain du KV Courtrai représente une affaire à moindre coût.

Le joueur de 26 ans arrivera en fin de contrat le 30 juin prochain, et ne devrait pas être prolongé. Par conséquent, il peut d'ores et déjà discuter d'un nouveau bail avec les clubs intéressés et pourra s'engager où il le souhaite à compter du 1er juillet. Les Buffalos pourraient donc l'attirer sans avoir à payer d'indemnité de transfert.

Cette saison, Julien de Sart a disputé 22 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique des Kerels (1774 minutes de jeu). Pour rappel, le natif de Waremme avait rejoint Courtrai en août 2018, en provenance de Middlesbrough. Trois ans plus tard, il devrait donc plier bagages pour relever un nouveau défi.