Les Red Flames retrouvent la victoire en amical face à l'Irlande

Nos filles ne s'étaient plus imposées depuis trois rencontres.

Les Red Flames ont retrouvé des couleurs ce dimanche au Stade Roi Baudouin. Après leur défaite de ce jeudi face à la Norvège (0-2), notre équipe nationale féminine s'est imposée 1-0 en amical face à l'Irlande.

La bande à Ives Serneels n'avait plus gagné depuis le 1er décembre et leur victoire face à la Suisse lors des éliminatoires pour l'Euro. Avant la Norvège, nos filles s'étaient inclinées contre les Pays-Bas (1-6) et l'Allemagne (2-0). Contre l'Irlande, l'unique but de la rencontre a été inscrit par Tine De Caigny à la 13e minute de jeu.

Nos Red Flames vont maintenant devoir attendre le 30 avril afin de savoir face à qui elles seront opposées lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2023 qui aura lieu en Australie et en Nouvelle-Zélande.