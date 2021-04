Bryan Heynen : "Nous avons prouvé que nous méritons notre place en Playoffs 1"

Ce fut une promenade de santé pour le KRC Genk contre Saint-Trond dimanche. Genk a largement remporté (4-0) le derby limbourgeois. Le capitaine Bryan Heynen a pu, une fois de plus, se féliciter de sa performance. Il a également marqué pour la deuxième fois cette saison.

"Comme la semaine dernière, nous avons montré aujourd'hui que nous méritons d'être en Playoffs 1", confie d'emblée Bryan Heynen après la partie. "Au début, nous avons eu du mal à trouver l'homme libre entre les lignes. Nous avons continué à jouer un football patient, et nous avons réussi à passer", précise le médian.

Immédiatement après l'ouverture du score signée Bongonda, Bryan Heynen a doublé la mise pour les siens. Son deuxième but de la saison. "Je suis heureux d'avoir pu marquer à nouveau. J'ai simplement tiré sans réfléchir, c'est souvent ce qu'il y a de mieux", déclare Heynen.

Grâce à la nette victoire 4-0, le KRC Genk est certain de participer aux Playoffs 1. "Nous devons être en mesure de dire que nous avons bien joué. Nous nous rapprochons de notre meilleure forme, mais nous pouvons encore nous améliorer. Tout le monde s'acquitte consciencieusement de ses tâches maintenant, ce qui rend les choses beaucoup plus faciles. Au milieu de terrain, Hrosovsky et moi sentons que nous jouons bien ensemble. Maintenant, nous devons essayer de gagner à l'Antwerp. Ces points peuvent également compter en POI. De plus, c'est une bonne rencontre pour nous jauger avant la finale de la Coupe", conclut Bryan Heynen.